İzmir’de deniz patlıcanı gerginliği

İzmir’in Çeşme ilçesindeki deniz patlıcanlarının avlanmasına yönelik tepkilerin ardından, Dikili’deki balıkçılar da avlanmaya gelenlerin önünü keserek deniz patlıcanlarının toplanmasına tepki gösterdi.

Çeşme ilçesinde, günlerdir süren deniz patlıcanı avlanmasının yasaklanmasına yönelik tepkilere Dikili’deki balıkçılar da katıldı. Deniz patlıcanlarının toplanmasını istemeyen balıkçılar, İzmir’den ve komşu limanlardan gelen balıkçılarının önünü kesti. Balıkçılar, avlanan balıkçıların balık yuvalarını dağıttığı, balık yataklarını karıştırdıklarını iddia etti. Toplu halde Sahil Güvenlik Komutanlığına şikayette bulunan balıkçılar, yabancı balıkçıların sahillerdeki balık yuvalarını dağıtmaması için önlem alınmasını istedi.



Denizi temizliyor

Sığ yerlerde denizi, deniz dibini ve kumları temizlemesiyle bilinen deniz patlıcanlarının avlanmasına izin verilmesinin ardından büyük miktarda avlanıldığı belirtildi. Tayvan, Singapur, Hong Kong, Çin ve Kore gibi uzak doğu ülkelerine ihraç edilen deniz patlıcanlarının, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanıldığı biliniyor.