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01 Temmuz 2017 11:08

İzmir’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 90’ıncı yılı, İzmir’ Körfezi’nde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İzmir’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01 Temmuz 2017 11:08


Türkiye’deki liman kullanımının ve Türk kara sularındaki ticaretin Türk vatandaşları tarafından yapılmasınını sağlayan Kabotaj Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tüm yurtta törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki etkinlikler, Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İzmir Liman Başkan Vekili Ahmet Apak, denizciliğin önemini anlatan konuşma yaptı.


İzmir Liman Başkan Vekili Apak, "19 Nisan 1926’da TBMM’de kabul edilen ve sonrasında 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu Ulusal Denizcilik sektörü açısından bir dönem noktası olmuştur. Bu kanun ile Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, klavuzluk ve römorkar, denizcilik eğitimi gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağlanmış, denizcilikte ekonomik özgürlük elde edilmiştir" dedi.


İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve İzmir Liman Başkan Vekili Ahmet Apak, İzmir’de dereceye giren yelkenci çocuklara sertifikalarını verdi. Daha sonra grup İzmir Liman Başkanlığı binası önüne geçerek her yıl düzenlenen protokol ve öğrenciler karmasının geleneksel halat çekme yarışı yapıldı. Çimlerin üzerindeki halat çekme yarışmasında renkli görüntüler yaşandı. Daha sonra ’Bergama’ yolcu gemisi ile denize açıldıktan sonra deniz şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve protokolle birlikte denize çelenk bırakıldı.




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