İzmir’de Derya Uluğ rüzgarı

Aliağa ilçesinde, belediyenin yaz konserleri kapsamında İzmir’in en çok tercih edilen tatil mekanlarından kumsalı ve güney sahillerini aratmayan olanakları ile Mavi Bayraklı Ağapark, yaz boyunca Doğukan Manço, Suat Ateşdağlı ve Gökçe Kırgız, Ozan Doğulu, Merve Özbey ve Erdem Kınay ve Bahadır Tatlıöz gibi önemli isimlere ev sahipliği yaptı.

Yaz Konserinin finalinde Türk pop müziğinin genç ve başarılı isimlerinden Derya Uluğ Aliağalılarla buluştu. Kendisine ait “Okyanus” ve “Canavar” parçalarıyla konserine başlayan güzel sanatçı, repertuarındaki hit şarkılarla Ağapark’ı coşturdu.

Sahnede yaklaşık iki saat kalan ve 30 şarkı seslendiren Derya Uluğ, sözleri Sezen Aksu’ya ait olan “Beni Yak Kendini Yak” şarkısının bir kısmını Yunanca seslendirerek müzikteki çok yönlülüğünü de ortaya koydu. “Zalim” ve “Esmer Ata Atlandı” gibi türküleri de başarıyla seslendiren güzel sanatçı, konserin finalini “Güzeller İçinden” şarkısıyla yaptı.

Konser boyunca birbirinden hareketli parçalarla doyasıya eğlenen Derya Uluğ hayranları, Ağapark’ın mavi sularında serinlemeyi de ihmal etmedi.