İzmir'de dilencilere ceza yağdı

İzmir'de duygu sömürüsü ile vatandaşın cebinden paralarını alan dilencilere ceza yağdırdı. 2015 yılı Aralık ayından günümüze kadar 14 bin 803 dilenciye müdahalede bulunan zabıta ekipleri, 1 milyon 611 bin 58 lira tutarında işlem yaptı. Şahısların üzerinde bulunan 197 bin 587 lira ise işlemlerin ardından kamuya aktarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde yaptıkları denetimlerle dilencilere adeta göz açtırmıyor. 2015 yılı Aralık ayında bir ekip ile başlayan denetimlerin şu anda beş ekip ve 21 personel ile devam ettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipler Amiri Vedat Ayyıldız, "Yapılan çalışmalarda dilencilik eylemine katılan birçok kişinin aslında maddiyat ihtiyacı olmayan, bu işi meslek edinmiş insanlar olduğu yapılan değerlendirmelerde tarafımızca tespit edilmiştir. Şahısların yakalandıklarında kucaklarındaki bebeğin oyuncak bebek, sağır ve dilsizlerin de sağlam olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Güzel İzmir insanının duygularını suistimal eden, sömüren bu tip insanlara herhangi bir yardımda bulunmamaları halinde şahısların alandaki faaliyetleri daha az, hatta yok olma noktasına gelecektir. Vatandaşlarımızın dilencilere para vermeleri dilencilik faaliyetlerini artıracağından, maddi ihtiyacı olmadığı halde duygu sömürüsü yaparak insanlarımızı sömüren bu insan gruplarına yardım yapmayarak destek olmamalarını talep etmekteyiz" dedi.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan şahıslara zabıtanın herhangi bir yaptırımının olmadığını, bu şahısların emniyetin ilgili birimlerince işlemlerinin yürütüldüğünü belirten Ayyıldız, "2015 Aralık ayından itibaren 14 bin 803 dilenciye ve vatandaşları rahatsız eden şahıslara müdahale edilmiş ve 1 milyon 611 bin 58 TL tutarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1 ve 37/1 maddeleri gereğince işlem yapılmıştır. Şahısların üst aramasında 197 bin 587 TL para yeddiemine alınarak encümene sunulmuş olup, kamuya aktarılmıştır" diye konuştu.