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27 Temmuz 2018 16:47

İzmir’de "Dön bir daha bak" resim sergisi ziyaretçilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında İzmir Sanat’ta açılan Gürcan Demirdaş’ın “Bir Daha Bak” isimli yağlı boya resim sergisindeki resimler hem hareket ediyor hem de farklı açılardan bakıldığında hayli şaşırtıyor.

İzmir’de

27 Temmuz 2018 16:47


İzmirli sanatseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile yaz aylarını da keyifli geçiriyor. Son olarak İzmir Sanat’ta açılan “Bir Daha Bak” resim sergisi de ilgi gören etkinlikler arasında yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi Gürcan Demirdaş’ın 17 tablodan oluşan yağlı boya resim sergisi, farklı tarzı ile dikkat çekiyor. Dönen hareketli tabloların da bulunduğu bu sergide, tablolar döndükçe şekil değiştirip başka anlamlar ifade ediyor. Sergideki tablolar en az 2 boyuttan oluşuyor ve boyutların sayısı 11’e kadar çıkabiliyor. Tablolara bakış açıları değiştikçe tablolar da değişiyor.


Gürcan Demirdaş’ın sergisi 4 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.




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