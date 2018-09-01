İzmir’de dönüşüm vites büyüttü

Depreme dayanıklı, sağlıklı ve konforlu binalar yükseldikçe, vatandaşların bu işe olan inancının giderek arttığını ve sürecin ciddi anlamda hız kazandığını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, bir ay içinde üç yeni ihaleye daha çıkacaklarını açıkladı.

Çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya karşı kentin farklı noktalarında vatandaşların “yüzde 100 onayı" ile dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzlaşma görüşmelerini minimum sürede tamamlayarak üç bölgede daha ihaleye çıkıyor. Depreme dayanıklı konutlar inşa ederken yeşil alanlarıyla, yollarıyla, parklarıyla ve spor tesisleriyle yeni bir kent oluşturmayı hedefleyen İzmir’in yerel yönetimi, yerinde ve yüzde 100 uzlaşmayla dönüştürdüğü ilk yapılar olan Uzundere 1. etap konutlarını bu ay içinde teslim etmeye hazırlanıyor.

Uzlaşmalar hız kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Uzundere 1. etap için bölgede 2013 yılında açtığı uzlaşma ofisleri, vatandaşlarla yapılan uzun görüşmelere sahne olmuş, ortada gösterilecek bir örnek bir yapı olmadığı için süreç hayli uzamıştı. Ancak 3. yılın sonunda ihale aşamasına gelebilen belediye, burada izlediği doğru strateji ile binaları hızla çıkmaya başlayınca, bir sonraki etabın uzlaşma süresi yarıya kısaldı. Verilen sözlerine tutulduğunu ve 1. etap konutların hızla yükseldiğini gören Uzundereliler, 2. etap için gerekli işlemlerin tamamını 1.5 yılda tamamladı. Uzlaşma görüşmelerinin olumlu sonuçlanma süresi, bölgedeki 3. etapta ise sadece 9 ay sürdü. Benzer bir süreç, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy’deki kentsel dönüşüm çalışmalarında da yaşandı. 1. etap için başlatılan uzlaşma görüşmeleri 2 yıl kadar sürerken, 2. etap anlaşma süresi 9 ayda bitti.

"Temelde güven yatıyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşüm için yaptıkları depreme dayanıklı, sağlıklı ve konforlu binaların birer birer yükselmesiyle, vatandaşların bu işe olan inancının giderek arttığını ve sürecin ciddi anlamda hız kazandığını söyledi. Başkan Kocaoğlu, "Her zaman söylüyorum. Kentsel dönüşümün başarısının temelinde, karşılıklı güven yatıyor. İzmir bunu sağladı ve başardı. Çünkü belediye olarak hem vatandaşlarımıza hem de müteahhitlere verdiğimiz sözleri tuttuk. Örnekler ortaya çıktıktan sonra da hızlandık. İlk hedefimiz 40 bin sağlıklı konut üretmek. İzmir’deki bu modelin tüm ülkeye örnek olacağına inanıyorum" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Örnekköy 2. etap için 6 Eylül’de, Ege Mahallesi 1. etap için 27 Eylül’de, Uzundere 3. etap için de 4 Ekim’de ihaleye çıkacaklarını duyurdu.

Örnekköy’de altı farklı konut tipi olacak

Örnekköy’de 1. etabın temel atma törenini gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 150 konut ve 11 işyerinin inşa edileceği 2. etap kat karşılığı anahtar teslimi inşaat yapım işi ihalesine de 6 Eylül Perşembe günü çıkacak. Yıpranmış, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy proje alanında mevcut durumda 705 adet yapı ve 91 adet iş yeri olmak üzere toplam 1291 bağımsız birim bulunuyor. Toplam 3520 konut ve 338 adet iş yerinin inşa edileceği proje alanında 60 m (1+1) ,70 m (2+1), 83 m (2+1), 96 m (2+1), 108 m (3+1) ve 123 m (3+1) olmak üzere toplam altı ayrı konut tipi tasarlandı. Proje bölgesinde 30.000 m yeşil alan ve rekreasyon alanı, 10.000 m semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan 3.500 m Belediye Hizmet Alanı ile birlikte yaklaşık 4.000 m büyüklüğünde üç meydan bulunuyor. Ayrıca bölgede, otopark ihtiyacı için açık ve kapalı otoparklar ile daha önceki imar planında ayrı yerlerde bulunan bir adet ilkokul ve 1 adet ortaokulun tek bir yerde toplandığı 15 dönümlük bir eğitim alanı planlandı. Toplam inşaat alanı 19.042 m olan ve yapım süresi 22 ay olarak belirlenen 2. etap kat ihalesinde hak sahiplerinin alacağı dairelerin belirlendiği kura çekim töreni 11 Haziran tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilmişti.

Ege Mahallesinde "renkli" proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Eylül Perşembe günü Ege Mahallesi 1. etabı için yapım ihalesine çıkacak. İhale kapsamında firmalar, toplam 9 bin 319 metrekare alandaki adada ticaret, ofis, konut bloku ile iki adet konut B bloku için teklif verecek. Bölgede 572 yapıda toplam 809 birim dönüştürülecek. Yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Melez çayı, batısında İZBAN demir yolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde liman arkasında kalan ve bugün işlevini yitirmiş sanayi alanları ile sınırlanmış 70 bin metrekare büyüklüğündeki bölgede gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi, bölgede yaşayanların sahip olduğu kültürel zenginliği ve renkliliği mekana yansıtan "yerinde dönüşüm" ile hayat bulacak.

Uzundere’ye 12 blok daha geliyor

Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında, yüzde 100 uzlaşma sağlanan 11187 ve 11198 adalar için, "metrekare koşullu ticaret alanı kat karşılığı anahtar teslimi" inşaat yapım işi ihalesi 4 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. İlk etaptaki 9 bloku tamamlanan, 2. etabın da temelleri atılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesinin üçüncü etabı için çıkılan ihale, iki imar adasında 111 bin metrekare inşaat alanlı 12 blok, 385 konut, 21 konut altı ticaret, 31 ticaret, 120 odalı otel ve 78 ofisi kapsıyor.