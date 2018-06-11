İzmir’de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu Çaltılıdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G.(30) yönetimindeki 35 JE 163 plakalı otomobil, İzmir’den Bergama yönüne seyir halindeyken Bergama istikametinden gelen R.Ç. (34) idaresindeki 35 VNH 92 plakalı otomobilin kavşakta sola dönüş yapmak istediği sırada çarptı. Kazada otomobil sürücüsü R.Ç. (34) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan 35 VNH 92 plakalı otomobil sürücüsü R.Ç.’nin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.