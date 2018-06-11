Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 16:14

İzmir’de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

İZMİR (İHA) – İzmir’in Aliağa ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil başka bir otomobile çarptı.

İzmir’de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

11 Haziran 2018 16:14

Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, İzmir-Çanakkale Karayolu Çaltılıdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G.(30) yönetimindeki 35 JE 163 plakalı otomobil, İzmir’den Bergama yönüne seyir halindeyken Bergama istikametinden gelen R.Ç. (34) idaresindeki 35 VNH 92 plakalı otomobilin kavşakta sola dönüş yapmak istediği sırada çarptı. Kazada otomobil sürücüsü R.Ç. (34) yaralandı.


Kazayı gören çevredeki vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza sonrası yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan 35 VNH 92 plakalı otomobil sürücüsü R.Ç.’nin sürücü belgesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç