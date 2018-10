İzmir'de enflasyonla topyekun mücadele

Protokol gereği temel ihtiyaç grubundan 31 üründe yüzde 10 indirim uygulanacak.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek için bir araya geldi. İZTO ile PERDER arasında enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan indirim kampanyasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yüzde 10 sabit indirim yapılacak olan ürün sayısı 31, yüzde 10 ve üzeri indirim yapılacak ürün grubu sayısı ise 16 olarak açıklandı. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek.

"Anında kolları sıvadık"

İndirim kampanyası ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Hepimizin bildiği üzere ülkemizin dört bir yanında Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında adeta ekonomik bir seferberlik havası hakim. Biz oda olarak topyekun bir mücadelenin ancak topyekun bir halk sahiplenmesiyle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Merkezi ekonomi yönetiminin attığı isabetli adımlar da bu yönde. Yerli malı kullanımından dövizle ilgili kararlara kadar her kampanyayı sahiplenerek durumdan vazife çıkaran vatandaşlardan sonra şimdi sıra enflasyonla topyekun mücadeleye çağrılan iş dünyasında. İlk çağrının TOBB bünyesinde yer alan 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda ve borsada muazzam bir yankısı oldu. Biz de ilk refleks gösteren odalardan biri olduk, anında kolları sıvadık. Dostlar alışverişte görsün mantığıyla değil, dost düşman alışveriş görsün diyerek kampanyayı bir adım öteye taşımayı ve etkin sonuçlar almayı hedefledik” dedi.

31 üründe yüzde 10 indirim

Ege Perder ile el ele vererek bir indirim kampanyası için düğmeye bastıklarını ifade eden Özgener, “Odamız web portalında ve sosyal medya hesaplarımızda kampanyayı duyurduk. Meslek komitelerimizin gündemlerine aldık. Enflasyon ile mücadele programı kapsamında asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapabilecek olan üyelerimizin ilgili formu doldurmaları ve indirime ilişkin görselleri de ekleyerek indirimkampanyasi@izto.org.tr adresine göndermeleri gerekiyor. Bugüne kadar odamıza 58 firma başvurdu ve sürece destek verdiğini açıkladı. TOBB ile de her hafta indirim kampanyasına katılan üyelerimizin bilgilerini paylaşıyoruz. Ege Perder de enflasyonla mücadele kampanyasına derneğe üye 25 firma ile destek veriyor. Ege Perder'in yüzde 10 sabit indirim yapılacak sözünü verdiği ürün sayısı 31, yüzde 10 ve üzeri indirim yapacağı sözünü verdiği ürün grubu sayısı ise 16" diye konuştu.

Kampanya yıl sonuna kadar devam edecek

Kampanyanın yıl sonuna kadar süreceğini açıklayan Özgener, şöyle konuştu:

“Kamu borç stoku ve bütçe açığının milli gelire oranında birçok Avrupa Birliği ülkesinden daha iyi konuma eriştik. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Ancak enflasyon ve faiz oranlarında yüzde 5'lerin altında bir türlü kalıcı olamadık. Bu durumu fırsat bilerek enflasyon oranlarının çok ötesinde fiyat yükselen firmalar da oldu. Ticaret Bakanlığımız bu durumu kullanmak isteyen fırsatçılara göz açtırmaması, ticaret etiği açısından da yüreğimize su serpiyor. Bu nedenlerden dolayı, ülkemiz ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel konumunda olan enflasyonla mücadeleye özel önem veriyoruz. Biliyoruz ki, enflasyonla mücadelede ne kadar yol alabilirsek, ekonomik gelişme hedeflerimize o kadar yaklaşırız. Biz de İzmir iş dünyası olarak bu sürece tam destek veriyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak da elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyor ve başlattığımız kampanyanın çok olumlu sonuçlar doğuracağına yürekten inandığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Kampanya yıl sonuna kadar yapılan bir kampanya. En az 3 aylık bir kampanya. Yıl sonunda bir indirim olursa o ilave bir indirim olacak.”

"Desteklemeye devam edeceğiz"

Aile bütçesine daha fazla destek olmak için böylesine bir rekabet ortamında kar marjlarını her zaman en düşük seviyede tuttuklarını ifade eden PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya da, “Tamamı yerli sermayeli olan 25 üyemiz, 400 şubemiz ve 6 binin üzerinde sağladığımız istihdamla bölgemizde önemli bir gücü temsil ediyoruz. Yerel zincirlerin toplam market grupları içindeki istihdam payı her geçen gün artıyor. Bugün yüzde 40 istihdam payına sahibiz, satış payımız ise toplam market grupları içerisinde 35.3. Aynı zamanda Türkiye genelinde toplam gıdadaki satış payımız ise yüzde 9.8. En büyük amacımız tüketicilerimize sağladığımız değeri artırmak. Aynı zamanda sektörümüzün önündeki sorunlara çözüm üreterek, Ege Bölgesi'ne, Türkiyemize, ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlamak. Hepimizin yakından takip ettiği üzere son 6 aydır ülke ekonomimiz önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Enflasyon rakamları, dolar ve avronun inişli çıkışlı grafiği piyasalarda endişelere neden oldu. Son 15 yılın en büyük tüketici enflasyonu ile karşı karşıya kaldık. Özellikle perakende sektöründe, gıda perakendesinde fiyat artışları, fiyat etiketleri üzerine önemli bir gündem oluştu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve Ege Perder olarak biz her zaman olduğu gibi tüketicinin rahatlatılması ve Türkiye ekonomisi için hayata geçirilen tüm girişimleri destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz”

Enflasyonla topyekun mücadele kapsamında alışverişte yüzde 10 indirim uygulayacaklarını dile getiren Sarıkaya, “Yüzde 10 ve üzerinde yapacağımız indirimlerimiz bakliyat, makarna, un, manav, şarküteri, salça, konserve ayçiçeği, zeytinyağı gibi ürünler. Her gün zabıtalar denetleme yapıyor. Ama 'Sizin denetlemenize gerek yok' diyorum. Zaten kandırmaca ve gerekli indirimler yapılmazsa zaten müşteri alışveriş yapmaz ve cezamızı keser. Yapabilirsek daha fazlasını da yapacağız. Yerel ekonominin can damarı olan bizlerin son dönemde kamuoyunda fiyat artışları konusunda suçlu olarak gösterilmesi bizleri üzüyor. Üyemiz olan zincir marketler, bütün ürün gruplarında rakiplerinden daha ucuz satmak için pazardaki fiyatları tek tek inceliyor. Satın alma görüşmelerini de buna göre yapıyor. Yerel zincirler olarak, ‘Yerli üretim, yerel marketlerden alınır' diyoruz. Çalışanları yerli üretim konusunda eğitiyoruz, bilgilendiriyoruz. İçinde bulunduğumuz dar boğazdan çıkmak için alınan önlemler, açıklanan politikalarla ülkemizin daha da güçlenerek çıkacağını düşünüyoruz. Son bir ayda TL, dolar karşısında yeniden değer kazanmaya başladı. Yerel perakendeciler olarak yıl sonunda yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.