İzmir’de Erzurumlulardan dayanışma toplantısı

İZERVAK tarafından organize edilen toplantıya İzmir’de bulunan Erzurum ilçe, köy dernekleri ve vakfın yönetim kurulu eksiksiz katılım gösterdi. 60’a yakın derneğin katıldığı toplantıda konuşan Vakıf Başkanı Dr. Kenan Kırkpınar, “Anadolu’nun ön sözü olan şehrimiz Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü şimdiden kutluyorum.Ayrıca derneklerimizin birlik beraberlik ruhuyla hareket edeceğinden hiçbir zaman şüphem olmamıştır. Bundan sonra daha da birlik beraberliğimiz pekişecektir. Buradan kamuoyuyla paylaşıyorum ve derneklerimizin her zaman hizmetinde olacağını tüm dernek başkanlarımın bilmesini istiyorum”dedi.

Öte yandan Kırkpınar, 12 Mart 2018 günü Cumhuriyet Meydanında coşkulu bir kalabalıkla Atatürk anıtına çelenk koyacaklarını ve herkesi beklediklerini belirtti.