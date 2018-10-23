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İzmir'de eş zamanlı narkotik operasyonu

İzmir polisi tarafından kentin birçok noktasına eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İzmir'de uyuşturucu maddenin ulaşılabilirliğini engellemek için kentin birçok noktasına eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 690 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 120 adet tabanca mermisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 49 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, adreslerde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu anlaşılan 2 adet küp ile 2 adet pipo ağzı eser de bulunurken, 7 şahıs gözaltına alındı.

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