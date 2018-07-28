Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 14:14

İzmir’de eski koca dehşeti

İzmir’in Bornova ilçesinde, özel güvenlik görevlisi, boşandığı eşini sokakta bıçaklayarak ağır yaralarken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir’de eski koca dehşeti

28 Temmuz 2018 14:14


İddiaya göre, Rafet Paşa Mahallesi 5180 Sokak’ta sabah saatlerinde Derya Ş. ile karşılaşan Ercan Ç., bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla eski eşini bıçakladı. Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Ercan Ç. olay yerinden ayrıldı. Olayı gören çevre sakinleri, hemen durumu polise haber verirken, sağlık ekipleri de adrese yönlendirildi. Talihsiz kadının ilk tedavisi olay yerinde yapılarak Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Derya Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ercan Ç. ise kısa süre sonra suç aletiyle birlikte İzmir emniyetine bağlı polisler tarafından yakalandı.


Öte yandan, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta pazar arabasıyla yürüyen iki kadının önünün özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişi tarafından kesildiği görülüyor. Kayıtların devamında adamın, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, saldırının ardından da elindeki bıçağı katlayarak uzaklaştığı görülüyor.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç