İzmir’de eski koca dehşeti

İddiaya göre, Rafet Paşa Mahallesi 5180 Sokak’ta sabah saatlerinde Derya Ş. ile karşılaşan Ercan Ç., bir başkasıyla ilişkisi olduğu iddiasıyla eski eşini bıçakladı. Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Ercan Ç. olay yerinden ayrıldı. Olayı gören çevre sakinleri, hemen durumu polise haber verirken, sağlık ekipleri de adrese yönlendirildi. Talihsiz kadının ilk tedavisi olay yerinde yapılarak Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Derya Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ercan Ç. ise kısa süre sonra suç aletiyle birlikte İzmir emniyetine bağlı polisler tarafından yakalandı.

Öte yandan, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta pazar arabasıyla yürüyen iki kadının önünün özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişi tarafından kesildiği görülüyor. Kayıtların devamında adamın, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, saldırının ardından da elindeki bıçağı katlayarak uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.