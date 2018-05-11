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11 Mayıs 2018 17:29

İzmir’de ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir’de etkili olan sağanak yağış bir anda sele dönerken, ev ve iş yerlerini su bastı.

İzmir’de ev ve iş yerlerini su bastı

11 Mayıs 2018 17:29

Yağmura hazırlıksız yakalanan İzmirliler zor anlar yaşadı.


İzmir’de öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış bir anda doluya dönüşerek sele neden oldu. Suların yükselmesi ile ev ve iş yerlerini su bastı. Trafiğin bir süre durmasına neden olan sel suları, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan İzmirliler, kendilerini kapalı mekanlara atmaya çalıştı. Vatandaşlar kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İş yerini su basan bir vatandaş, her yağmur yağdığında aynı tabloyla karşılaşmaktan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.



Metrekareye 25 kilogram yağış düştü


Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın etkisini akşam saatlerinde yitirmesi, yarın iç kesimlerde etkili olması bekleniyor. Öte yandan son 6 saatte Konak’ta metrekareye 25 kilogram yağış düştü.




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