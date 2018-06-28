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28 Haziran 2018 12:57

İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü

İzmir’de etkili olan yağış sebebiyle Bornova’da faciadan kıl payıyla dönüldü.

İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü

28 Haziran 2018 12:57

Kadın sürücü yağış sebebiyle aracın hakimiyetini kaybederken, araç olay yerinde bulunan pazaryerine girdi. Araç, park eden başka bir aracın üzerinde asılı kalarak durabildi.


Olay saat 11.30 sıralarında Bornova Evka-3 Kapalı Pazaryeri’nde meydana geldi. Etkisini arttıran yağış nedeniyle 35 AJ 4112 plakalı kadın sürücü idaresindeki araç bir anda yoldan çıktı. Hakimiyetini kaybeden araç Evka-3 Kapalı Pazaryeri’ne yöneldi. Pazar yerine dalan araç demirlere çarptıktan sonra pazaryerinde bulunan bir minibüsün tavanında asılı kalarak durabildi. Pazarda alış veriş yapan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşarken, pazarcı esnafı hemen emniyet görevlilerini ve itfaiyeyi aradı. Aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sürücünün herhangi bir yara almadan kazayı atlattığı öğrenildi.


Yağış sebebiyle yolda çukur olduğunu zannettiğini belirten sürücü, "Yoldaki suyun döndüğünü görünce çukur var sanıp direksiyonu sağa kırdım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.


Kadın sürücü olayın ardından şok geçirdi.



Vatandaşlar şok yaşadı


Kaza sırasında pazaryerinin açık olması sebebiyle alış veriş yapan vatandaşlar büyük bir korku ve panik yaşadı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden kıl payı dönülen kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.




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