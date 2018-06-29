Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 14:52

İzmir’de faciayı demirler önledi

İzmir’in Konak ilçesinde iki araçın çarpıştığı kazada savrulan araçlardan biri çevrede bulunan bir binanın demirlerine çarparak dururken, facianın eşiğinden dönüldü.

İzmir’de faciayı demirler önledi

29 Haziran 2018 14:52


Olay saat 13.00 sıralarında Konak 246. Sokak’ta meydana geldi. Hasan Karazeybek idaresindeki 34 AGV 209 plakalı araç ile Evren Gündoğan idaresindeki 34 PE 0058 araç sokağın başında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gündoğan’ın yönetimindeki araç çevrede bulunan bir binaya doğru savruldu. Araç, binanın çevresinde bulunan demirlere çarparak durabildi. Olayı görenler emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma ekibi geldi. Ölü ya da yaralının olmadığı kazada binanın çevresindeki demirler facianın da önüne geçti. Binanın çevresinde demirler olmasaydı araç binanın zemin katında bulunan ve Hikmet Eraktaş’ın ikamet ettiği daireye girecekti. Kazanın ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Eraktaş, “İçerideydim. Sesi duyup dışarıya baktım. Verilmiş sadakamız varmış. Demirlerimiz sağlam olmasaydı araba içeri girerdi” dedi.


Kazanın yaşandığı yerde daha önce de birçok kazanın olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, “Burası o kadar tehlikeli bir alan ki defalarca kazalar oldu. Buraya trafik lambası koyulması için çok kez girişimde bulunduk. Araçlar bu yolda çok fazla hız yapıyor. Belki bu yolda 50 kere kaza oldu. Buraya bir trafik lambası koyacaklar ve sorun çözülecek” diye konuştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç