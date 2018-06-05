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05 Haziran 2018 17:58

İzmir’de feci kaza: 1 ölü

İzmir’in Menemen ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de feci kaza: 1 ölü

05 Haziran 2018 17:58


Edinilen bilgilere göre kaza, İzmir-Çanakkale karayolu üzeri Buruncuk mevkiinde meydana geldi. Osman İşbilir (25), 45 YA 9793 plakalı otomobili ile seyir halinde iken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybedince park halinde bulunan 78 AN 461 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Sağlık ekiplerini arayarak kazayı haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, tırın dorsesine sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerine gelen AKS ekipleri, talihsiz sürücünün cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarttı. Cenazesi morga götürülen Osman İşbilir’in Foça Jandarma Komando Okulunda eğitim gördüğü öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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