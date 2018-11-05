İzmir'de feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Menderes ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 15 kişinin yaralandığı feci kaza bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 35 M 9511 plakalı Menderes-Semt Garajı hattında çalışan bir minibüse, yolcu almak için durduğu sırada İZSU'ya ait bir vinç çarptı. Kazada yaralanan 16 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında minibüste öğrencilerin de bulunduğu öğrenilirken, yine olay sırasında minibüste bulunan bir bebek de araçtan sağ olarak çıkarıldı. Yaralılardan Yıldız Özkan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan titiz çalışma sonucu, bir güvenlik kamerasının söz konusu kazayı görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde, minibüsünün yolcu almak için durduğu, bu sırada arkadan gelen İZSU'ya ait vincin minibüse çarptığı ve vincin minibüsü metrelerce sürüklediği yansıyor.