İzmir’de fener alayı coşkusu

On binlerce İzmirli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akşam saatinde düzenlediği fener alayına katıldı. Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen lazer ve ışık gösterileriyle heyecan doruğa ulaştı. İzmir Körfezi üzerinde oluşturulan su perdesinden “Ata”yı selamlayan İzmirliler, Murat Dalkılıç ve Gülşen’in verdiği konserle gece geç saatlere kadar eğlendi. Gündoğdu Meydanı’nda İzmirliler’e “Türkiye’nin doğum günü kutlu olsun” diyerek seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bu coşkulu kalabalık 9 Eylül’ü kutlamak istemeyenlere, Atatürk’ü unutturmak isteyenlere en anlamlı cevaptır” diye konuştu.

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 95. yıldönümü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. 9 Eylül günü sabah saatlerinden itibaren başlayan kutlama programı ise akşam Fener Alayı, konser, su perdesi ve ışık gösterileri ile devam etti. İzmir, on binlerce İzmirli’nin katıldığı tarihi bir coşkuya sahne oldu. Kentte 9 Eylül’le özdeşleşen Fener Alayı yürüyüşü ile birlikte heyecan doruğa ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fener alayında vatandaşlarla birlikte yürüdü. Güzergah üzerinde bekleyen İzmirliler, Büyükşehir Bandosu’nun marşlarıyla yürüyen Fener Alayı’nı ellerindeki bayrakları sallayarak coşkuyla selamladı.

"Türkiye’nin doğum günü kutlu olsun!”

Gündoğdu Meydanı’nda on binlerce İzmirli’ye seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu coşkulu kalabalığın 9 Eylül’ü kutlamak istemeyenlere, Atatürk’ü unutturmak isteyenlere en anlamlı cevap olduğunu söyledi. İzmir ve İzmirliler var olduğu müddetçe hem İzmir Marşı, hem Atatürk sevgisinin büyüyerek devam edeceğine işaret eden Başkan Kocaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Atatürk’e yapılan saldırılara göz yuman kim varsa şiddetle kınıyoruz; reddediyoruz. Biz İzmiriz. İzmir demek; barış, sevgi demek. İzmir demek hürriyet demek. Yaşam biçimine müdahale etmemek demek. Biz ulu Önderimizin ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağız. Her 9 Eylül’de Ata’mıza sevgimize, saygımızı, minnet duygumuzu daha coşkulu bir şekilde ifade edelim. Buna mecburuz. Hepinize 9 Eylül’de bu duruşunuzdan, ulu Önderimize ve bize sahip çıktığınızdan dolayı minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Ey İzmir. Sen çok yaşa!. Sen çok yaşa! Türkiye’nin doğum günü kutlu olsun!”

Atatürk İzmir Körfezi’nde

9 Eylül etkinliklerinin en heyecanlı anları İzmir Körfezi üzerinde yapılan lazer ve ışık gösterileri sırasında yaşandı. Gündoğdu Meydanı’nda toplanan İzmirliler, körfez üzerindeki su perdesinde Atatürk görüntülerini nefeslerini tutarak izledi. Işık ve havai fişek gösterileri ise 9 Eylül kutlamalarına ayrı bir renk kattı. 7 dakikalık şov süresince çalan İzmir Marşı da özel olarak aranje edildi. 45 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan şov büyük beğeni topladı. Konser programı ise sevilen sanatçı Murat Dalkılıç ile başladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Dalkılıç, sevilen şarkılarını İzmirlilerle birlikte seslendirdi. Saat 23.20’yi gösterdiğinde sahne alan Gülşen, Gündoğdu Meydanı’nda adeta pop rüzgarı estirdi. “Bangır Bangır” isimli şarkısıyla konserine başlayan ünlü sanatçı birbiri ardına seslendirdiği hareketli parçalar ve kendisine eşlik eden dansçılarla İzmirlileri coşturdu. Kurtuluş günü kutlamaları İzmir’de gece geç saatlere kadar sürdü.