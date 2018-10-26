İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evlerine şok baskın: 16 gözaltı

İzmir'de terör örgütü FETÖ/PDY elemanlarının akrabalarından dahi gizlendikleri gaybubet evlerine yapılan baskında 16 kişi gözaltına alınırken, evde yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.

FETÖ/PDY örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının yakalanmamak adına sıkça ev değiştirdiği biliniyor. İzmir'de örgüt mensuplarının yakın akrabalarından dahi saklandığı ve gaybubet evleri olarak adlandırılan evler, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve yakalama kararına istinaden bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 16 kişi gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda örgütsel amaç için kullanıldığı tespit edilen 19 bin 260 TL, 2 bin 500 euro, 6 bin dolar, iki adet altın bilezik, 24 adet çeyrek altın, iki adet yarım altın, dört adet lira altın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların sorgusu devam ediyor.