İzmir’de Folkart TSYD Ege Kupası heyecanı

Folkart TSYD Ege Kupası’nın tanıtımı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapıldı.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, turnuvayı kentteki stat sorunu sebebiyle 4 yıl yapamadıklarını ancak bu geleneksel organizasyonun unutulmasına gönüllerinin razı olmadığını dile getirerek, "Folkart’ın bu noktada verdiği destek büyük önem taşıyor" dedi.

Bahri Okumuş, "İzmir’in saygın markası Folkart’ın, İZVAK’ın destekleri önemli. Tire Belediyesi de bize kapılarını açtı. İzmir’in tüm takımları bu geleneksel turnuvanın doğal katılımcısıdır. Ancak takımların kamp programları, sezon planlamaları ve hepsinden önemlisi gönüllülük esası katılımcı takımların belirlenmesinde etken oluyor. Bu kupa bütün Egeli takımların kupası. Bu sezon Altınordu, Altay, Balıkesirspor ve Menemen Belediyespor takımları kupayı kazanmak için mücadele edecek. Tire Belediyesi ev sahipliği yapacak. Tire Tayfur Çiçek Stadı’nda oynanacak maçlara tüm futbolseverleri bekliyoruz" dedi.

"İzmir’e büyük heyecan getirecek"

Folkart TSYD Kupası’nın İzmir’e büyük heyecan getireceğini ifade eden Saya Grup İletişim Direktörü Ünal Ersözlü, "İzmir’de sporun gelişimine katkı sağlamaya Folkart olarak önem veriyoruz" diye konuştu. İZVAK Başkanı Ali Erten de "45 kez yapılan organizasyona 4 yıl ara verilmesi kayıptı. TSYD Kupası’nın devam etmesi çok önemli. Yeni statların da tamamlanmasıyla daha kapsamlı bir turnuva olacak" ifadelerini kullandı.

Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ise tarihi bir organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, Altay Teknik Direktörü Alper Avcı TSYD Kupasıyla takımın son durumunu göreceklerini ifade etti.

Balıkesirspor Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Aslan ise son kupayı kendilerinin kazandığını hatırlatarak, “TSYD’nin düzenlediği bu geleneksel ve anlamlı turnuvada yer almak bizim için onurdur" dedi.

Tanıtım toplantısına TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Saya Grup İletişim Direktörü Ünal Ersözlü, Tire 1922 Spor yöneticisi Faik Sarayköylü, Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, Balıkesirspor Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Aslan, TSYD Genel Merkez Asbaşkanı Nuri İmre, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Suavi Yardımoğlu, İZVAK Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tanfer ve basın mensupları katıldı.

Maç Programı

Tire Tayfur Çiçek Stadı’nda oynanacak 46. Folkart TSYD Ege Kupası’nda program şöyle:

1 Ağustos Çarşamba:

Altınordu- Menemen Belediyespor (19.30)

3 Ağustos Cuma:

Altay-Balıkesirspor (19.30)

5 Ağustos Pazar:

Üçüncülük maçı (18.45)

Final (21.15)