İzmir’de futbol heyecanı başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Folkart TSYD Ege Kupası, 1 Ağustos’ta başlayacak. UEFA standartlarında 60 milyon TL maliyetle inşa edilen ve geçen yıl hizmete giren 15 bin kişilik Tire Stadı’nda yapılacak maçlara İzmir’in Spor Toto 1. Lig temsilcileri Altay, Altınordu, TFF 2. Lig’in İzmirlisi Menemen Belediyespor ve kupanın son şampiyonu Balıkesirspor takımları katılacak.

Takımlar bir yandan sezon öncesi kendilerini son kez test ederken, bir yandan da geleneksel nitelikteki turnuvada final oynayıp, müzelerine bu anlamlı kupayı götürebilmek için mücadele verecek.

Eleme maçlarını kazanan takımlar final maçında karşı karşıya gelecek, kaybeden ekipler de üçüncülük için oynayacak. Maçların berabere bitmesi halinde uzatma bölümü oynanmadan doğrudan seri penaltı atışlarıyla kazanan belirlenecek.

Turnuva programı:

1 Ağustos Çarşamba - 19.30 Altınordu-Menemen Belediyespor

3 Ağustos Cuma – 19.30 Altay-Balıkesirspor

5 Ağustos Pazar – 18.45 Üçüncülük karşılaşması, 21.15 final karşılaşması