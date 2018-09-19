İzmir'de Gaziler Günü kutlamaları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazi” unvanın verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, İzmir'in Balçova ve Foça ilçelerinde coşkuyla kutlandı.

Atatürk'e “Gazi” unvanın verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Balçova'da da bir dizi etkinlikle kutlandı. İlk olarak Balçova'daki gaziler ve aileleri onuruna bir yemek veren Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, belediye meclis üyeleri ile birlikte konuklarıyla tek tek ilgilendi. Gaziler ile sohbet eden Başkan Çalkaya, “Sizler sadece vatanın kurtuluşu için vücudunuzun bir parçasını vermediniz. Bu ülkeyi ayakta tutan sizlerdeki cesaret ve vatan sevgisidir. Belediye Başkanı olarak değil bir vatandaş olarak da ömrüm boyunca sizlerin hizmetkarıyım” diye konuştu. Yemekte Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydın, Başkan Çalkaya'ya çiçek vererek gaziler için yaptığı çalışmalardan ötürü kutladı.

Balçova'daki kutlama programı sabah Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Törene gaziler ile birlikte Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Törenlerin ardından ebediyete ulaşmış gaziler için Balçova Belediyesi tarafından lokma döktürüldü.

Foça'da kutlama

Foça Cumhuriyet Meydanında Gaziler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Garnizon Komutanı ve Amfibi Grup Görev Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foçalı gaziler ve gazi yakınları, sivil ve askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenkler sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Foça Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılırken, öğrenciler de şiirler okudu.

Cumhuriyet Meydanında yapılan törenin sonunda protokol üyeleri ve gaziler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Ulu önderimiz, ‘Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez' söylemi ile ulusumuzun kaderini değiştirmiştir. Gaziler Gününde topraklarımızı düşman elinden kurtaran başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anar, aziz hatıraları önünde saygıyla eğilirim” dedi.