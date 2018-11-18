İzmir'de gece bekçisi dayısını vurdu

İzmir'de bir gece bekçisi, tartıştığı dayısını beylik silahıyla vurarak öldürdü.

Olay, Karabağlar ilçesinde dün akşam saat 20.00 sularında Yeşilyurt Kooperatif Evleri Aile Sağlık Merkezi önünde yaşandı. İsmi açıklamayan bir gece bekçisi ile dayısı Vedat Daştan (36) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile gece bekçisi, yanındaki beylik tabancasıyla dayısına ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri sağlık görevlilerine haber verirken, yapılan incelemede Daştan'ın ağır yaralandığı tespit edildi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dayısını vuran gece bekçisi ise polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.