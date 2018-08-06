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06 Ağustos 2018 14:06

İzmir’de geçen yıl 26 bin 500 kişi ölmüştü, yeni gömü alanları oluşturuluyor

İzmir’de, ölüm sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 26 bin 500 kişi olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de kentin mezarlık ihtiyacını karşılamak için planlı çalışmalar yürütüyor.

İzmir’de geçen yıl 26 bin 500 kişi ölmüştü, yeni gömü alanları oluşturuluyor

06 Ağustos 2018 14:06


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2016 yılında 26 bin 210 olan İzmir’de ölüm sayısı, 2017 yılında yüzde 1,1 artarak 26 bin 500 kişi olarak gerçekleşti. Ölenlerin yüzde 54,9’unu erkekler, yüzde 45,1’ini kadınlar oluştururken; İzmir’de bebek ölüm sayısı 2016 yılında 390 iken 2017 yılında 366 olarak kayıtlara geçti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi de, kentte planlı olarak mezarlık ihtiyacının karşılanması için çalışmalarına devam ediyor. Artan nüfus yoğunluğunu göz önüne alarak yeni gömü alanları oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Pamukyazı Mahallesi’nde hazırladığı yeni mezarlık alanının yüzde 80’ini tamamladı. Toplam bin 73 adetlik kapasiteye sahip mezarlıktaki kabirlerin 1073’ü "birinci derece akrabalar" için çift katlı olarak hazırlandı. Ayrıca Pamukyazı Mezarlığı’nda 42 kabirlik aile mezarlığı ile 49 kabirlik çocuk mezarlığı da oluşturuldu. Peyzaj, asfalt ve yaya düzenlemelerini kısa sürede tamamlayacak olan büyükşehir belediyesinin, mezarlık alanına prefabrik mescit ile idari bina da kuracağı öğrenildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kavaklıdere ve Narlıdere’deki yeni mezarlık yapım çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.




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