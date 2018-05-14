İzmir’de Geleneksel 3. Dijital Materyal Sergisi

DEÜ İlahiyat Fakültesi Ethem Ruhi Fığlalı konferans salonunda düzenlenen sergiye İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hakkı Şah Yasdıman, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Şengün, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda misafir katıldı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Necdet Şengün “Sizler öğretmen olduğunuzda, kendinizin mezun olduğu zamandan farklı olarak, dijital bir öğrenci profili ile karşı karşı olacaksınız. Eskiden öğrenciler bilgiyi fazla sorgulanmazdı. Fakat bu nesil, bilgiyi soran ve sorgulayan bir nesil. İşte bu sergi aynı zamanda bu nesle nasıl hitap edebileceğimizi göstermesi açısından önemli” dedi.

DEÜ İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Süheyl Ünal “artık günümüzdeki çocuklara soyut anlatılarla ve klasik yöntemlerle ders anlatmak yetmiyor. Onlara din derslerini çağın ruhuna uygun materyallerle vermemiz gerekiyor. Sergide öğrencilerimizin bu ruha uygun olarak hazırladığı dijital ders materyallerinden bazı örnekler göreceksiniz” dedi.

“Farkındalık oluşturmaya katkı sağlayacak”

Sergi hakkında bilgi veren DEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Hilmi Türkyılmaz da, “Sergide hem ÖTMT dersi hemde Özel Eğitim dersinden eserler var. Özellikle özel eğitim dersinde öğrencilerimiz engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak için farklı engel türleri ile ilgili kısa filmler çektiler. Bilindiği gibi 10- 16 Mayıs Engelliler haftası olarak ülkemizde kutlanmaktadır. Bu sergide, bizden biri olan engelli kardeşlerimizi anlamak ve anlatmak için hazırlanan eserlere yer vermek suretiyle öğrencilerimizde, dolayısıyla toplumda engellilerle ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Kısa filmler, interaktif yarışmalar, dublaj ve animasyonların yer aldığı materyal sergisinde seyircilere de sürpriz hediyeler verildiğini belirten Türkyılmaz, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz dijital materyal sergimize emeği geçen bütün öğrencilerimizi kutluyorum. Eminim ki hazırlamış oldukları materyaller hem eğitim dünyamız için faydalı olacak hem de engellilerle ilgili toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlayacaktır. “ şeklinde konuştu.

Düzenlenen sergi sonunda seyirciler beğendikleri esere online olarak oy kullanarak ilk üçe giren materyalleri belirlediler. Materyal sergisi ödül töreninin ardından sona erdi.