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24 Mayıs 2018 14:01

İzmir’de gıda terörüne darbe

İzmir’in Buca ilçesinde imalathaneye dönüştürülmüş bir apartman garajına yapılan baskında piyasaya sürülmek üzere sağlıksız koşullarda hazırlanmış Ramazan pideleri, 266 kilo kuru pasta ve kilolarca bozuk malzeme ele geçirildi.

İzmir’de gıda terörüne darbe

24 Mayıs 2018 14:01


Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sağlıksız koşullarda kaçak üretim yapıp, halkın sağlığıyla oynayanlara geçit vermiyor. Buca Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle İnönü Mahallesi’ndeki bir apartmana baskın yapan Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş garajda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 130 Ramazan pidesi, 266 kilo kuru pasta, 96 kilo bitkisel yağ ve kilolarca pasta üretim malzemesi ele geçirdi.


Suriye uyruklu A.M. tarafından üretim yapılan imalathaneyi inceleyen ekipler insan sağlığı ve gıda güvenirliği açısından tehlike oluşturmanın ötesinde mide bulandıran görüntülerle karşılaştı. Temizlik ve hijyen kurallarına uymayan imalathanede bozulmuş ve böceklenmiş gıda maddeleri tespit edildi. Garajdan bozma imalathanede un çuvalları, şerbet ve bitkisel yağların mikrop yuvası yerlerde depolandığını, atık suların imalathane içine sızdığını belirleyen ekipler, insan sağlığı ve gıda güvenliğini hiçe sayarak ruhsatsız üretim yapan işletme ve firma yetkilisi hakkında yasal işlem başlattı.


Kilolarca sağlıksız gıda maddesine imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, halkın sağlığıyla oynayan imalathaneyi de mühürleyerek kapattı.




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