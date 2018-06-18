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18 Haziran 2018 12:03

İzmir’de günbatımı keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.

İzmir’de günbatımı keyfi

18 Haziran 2018 12:03

kez düzenlenen “Günbatımı Konserleri” kendine has yorumuyla yeni dönemin başarılı müzisyenlerinden Deniz Tekin’in konseriyle başladı. Bayraklı Rekreasyon Alanında müzikseverlerle bir araya gelen Deniz Tekin sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi.


“Günbatımı Konserleri” kapsamında birbirinden ünlü isimler, kentin farklı noktalarında konser vermeye devam edecek. Caz ve blues müzisyenleri arasında hızlı bir yükseliş gösteren genç sanatçı Evrencan Gündüz, bu akşam Göztepe Denizatı Heykel alanında, son dönemlerin başarılı rock gruplarından Yüksek Sadakat 19 Haziran’da Alsancak Vapur İskelesinde ve rock müziğin öncü kurucu gruplarından Moğollar ise 20 Haziran’da Bostanlı Günbatımı Seyir Terasında saat 20.30’da sahne alacak.




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