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04 Temmuz 2017 10:16

İzmir’de hafriyat sahası yeşil alana dönüştürülecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir yeşil alan daha kazandırmak için kolları sıvarken, Koyundere’de şantiye toprağı temin etmek için kazılan ve zamanla yapısı bozulan 80 bin metrekarelik alan önce rehabilite edileceği, ardından da dikilecek binlerce ağaçla yeni bir çam ormanına dönüşeceği kaydedildi.

İzmir’de hafriyat sahası yeşil alana dönüştürülecek

04 Temmuz 2017 10:16


İzmir’e yeni kent ormanları kazandıran, büyük park projeleriyle yeşil alanları artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha başladı. Büyükşehir Belediyesi, Menemen’e bağlı Koyundere mevkiinde yaklaşık 80 bin metrekare alanda yeni bir kent ormanı kurmak üzere kolları sıvadı.


Geçmiş yıllarda kara yolları tarafından yol dolgusunda kullanılmak üzere toprak temin etmek için kazılarak doğal yapısı bozulan alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından rehabilite ediliyor. Öncelikle bozulan yapının hafriyat dökülerek düzeltilmesi gerekirken, bu çalışmaları başlatan İZBETON ekipleri, bölgeye yaz sonuna kadar yaklaşık 900 bin metreküp inşaat atığı dökmeyi planlıyor. Geçmişte arazideki toprağın kazılarak alınması nedeniyle yapısı bozulan alan, 90 bin kamyon dolusu hafriyat dökülerek eski haline getirileceği, ardından zemini bahçe toprağı ile kaplayacak İZBETON, yıl sonuna doğru bölgeyi ağaçlandırmaya hazır bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına devredeceği bildirildi.




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