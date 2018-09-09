İzmir'de Haluk Levent rüzgarı esti

yıldönümü etkinlikleri kapsamında Haluk Levent, Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilere müzik ziyafeti yaşattı.

yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sabah başlayan ve gün içinde devam eden resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na 350 metrelik dev Türk bayrağı ve fener alayıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Gündoğdu Meydanı hınca hınç dolarken, ışık gösterileri ve havai fişeklerle gece aydınlandı. Gösterilerin ardından Haluk Levent sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını İzmirliler için söyledi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu doyasıya kutladı.