İzmir’de hava destekli uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucunun sokak düzeyli mücadelesine ilişkin etkinliğin arttırılarak sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak saha ve analiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Konak ilçesinde bulunan 11 farklı ikamette ve şehirlerarası otobüs terminalinde gençleri, geleceğimizi zehirlemeye çalışan ’torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hava destekli operasyonlarda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu şahıslara ait ikametlerde ve valizlerinde yapılan aramalarda; ’Meşe’ tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş 1 kilo 375 gr. eroin, 185 adet ecstasy hap, 265 gr esrar, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 12 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 16 şüpheli şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.