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03 Ocak 2017 17:43

İzmir’de havadan takip edilen göçmenler operasyonla yakalandı

İzmir’de havadan takip edilen göçmenler operasyonla yakalandı

03 Ocak 2017 17:43

İzmir’de, havadan görüntülenen ve yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen 37 göçmen, botlara binerken jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik uçağı Dikili ilçesi Hayıtlı Koyu sahilinde sabah saatlerinde bir grup göçmen tespit etti. Uçağın göçmenleri tespit etmesinin ardından bölgedeki en yakın Sahil Güvenlik botuna ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.
Kıyıya yanaşan botun kalkmasını bekleyen ve Yunanistan’a kaçmak isteyen göçmenler, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 37 göçmen, jandarma tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Göçmenlerin bota bindiği anlar, uçaktaki kameralar tarafından da görüntülendi. Mülteciler işlemlerinin ardından İzmir İl Göçmen İdaresine sevk edildi.



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