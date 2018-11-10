İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de hayat Atatürk için durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde, İzmir'in her yerinde özlem ve minnetle anıldı.


Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi İzmir'de de hayat durdu. Çevredeki trafikteki araçların sürücüleri kornolarıyla, kıyıdaki gemiler sirenleriyle hemen herkes saygı duruşuna eşlik etti.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.


Törenler sırasında saygı duruşunun yapıldığı esnada bir vatandaş da kısa süreli baygınlık geçirirken, 112 personeli tarafından hemen ambulansa alınarak müşahede altında tutuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.