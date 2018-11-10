İzmir'de hayat Atatürk için durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde, İzmir'in her yerinde özlem ve minnetle anıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi İzmir'de de hayat durdu. Çevredeki trafikteki araçların sürücüleri kornolarıyla, kıyıdaki gemiler sirenleriyle hemen herkes saygı duruşuna eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Törenler sırasında saygı duruşunun yapıldığı esnada bir vatandaş da kısa süreli baygınlık geçirirken, 112 personeli tarafından hemen ambulansa alınarak müşahede altında tutuldu.