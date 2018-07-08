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08 Temmuz 2018 14:11

İzmir’de herkes akın akın o ilçelere gidiyor

İzmir’in Menderes ilçesi güzergahından, hafta sonunu fırsat bilerek denize giden binlerce tatilci araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

İzmir’de herkes akın akın o ilçelere gidiyor

08 Temmuz 2018 14:11

Yoğunluk nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasına geldi.


Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, İzmir’in en önemli tatil merkezlerinden Menderes’e bağlı Gümüldür ve Özdere, Selçuk, Seferihisar, Kuşadası gibi tatil bölgelerine gitmek için öğle saatlerinde yollara düştü. Zaman zaman 39 dereceyi bulan sıcakta yollara düşen tatilciler, araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle diğer ilçelere de ulaşımın sağlandığı Seferihisar-Kuşadası yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kuyruk nedeniyle trafikte durma noktasına geldi. Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerde, kavşaklarda önlemlerini artırarak sürücüleri uyardı.




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