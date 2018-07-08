İzmir’de herkes akın akın o ilçelere gidiyor

Yoğunluk nedeniyle trafikte zaman zaman durma noktasına geldi.

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, İzmir’in en önemli tatil merkezlerinden Menderes’e bağlı Gümüldür ve Özdere, Selçuk, Seferihisar, Kuşadası gibi tatil bölgelerine gitmek için öğle saatlerinde yollara düştü. Zaman zaman 39 dereceyi bulan sıcakta yollara düşen tatilciler, araçlarıyla yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle diğer ilçelere de ulaşımın sağlandığı Seferihisar-Kuşadası yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kuyruk nedeniyle trafikte durma noktasına geldi. Jandarma komutanlığına bağlı ekiplerde, kavşaklarda önlemlerini artırarak sürücüleri uyardı.