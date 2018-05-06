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06 Mayıs 2018 11:24

İzmir’de Hıdırellez etkinlikleri

İzmir’de yazın müjdecisi Hıdırellez, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İzmir’de Hıdırellez etkinlikleri

06 Mayıs 2018 11:24


İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerde saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı renkli bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosu, dans topluluğu, ritim ekibi, yöresel kıyafetleriyle mankenler, farklı renklerde üstü açık süslenmiş arabalar, faytonlar, çingene karavanı, jonglör, tahta bacak, ateş üfleyen ışıklı uçan balonların yer aldığı kortej yürüyüşünün ardından Hıdırellez ateşi yakıldı. Saat 21.00’de ise Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç bir konser verdi. Hıdırellez etkinlikleri, bugün 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Kültürpark’ta devam edecek. Etkinliklerde yerel Roman grupları da sahne alacak.




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