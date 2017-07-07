Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:46

İzmir’de Hint keneviri operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Beydağ ilçesinde, yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

İzmir’de Hint keneviri operasyonu: 2 gözaltı

07 Temmuz 2017 13:46

Operasyonda 8 bin 149 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine Örenler mevkiinde bulunan bir evin bahçesine ve ormanlık alanda bulunan bir yere operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 6 bin 579 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sırasında ekiplerden kaçan bir kişi yakınlarda bulunan bir eve girdi. Jandarma ekipleri tarafından eve yapılan baskında A.T. ve D.T. gözaltına alındı. Ayrıca evde yapılan aramalarda ise bin 570 kök daha Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 8 bin 149 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:41
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!