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03 Ağustos 2018 13:04

İzmir’de hobi bahçesi yandı: 1 ölü

İzmir’in Balçova ilçesinde hobi bahçesinde çıkan yangında bir vatandaş yanarak can verdi.

İzmir’de hobi bahçesi yandı: 1 ölü

03 Ağustos 2018 13:04


Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sularında Balçova Haydar Aliyev Bulvarı’nda bulunan hobi bahçelerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Muhittin Köroğlu’nun (50) yaşadığı baraka yanmaya başladı. Alevleri gören diğer baraka sakinleri, hemen durumu emniyet görevlilerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edilirken, itfaiye ekipleri hobi bahçesi içerisinde bulunan yangına müdahale edip söndürdü. Yapılan incelemede Muhittin Köroğlu’nun yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Köroğlu’nun cenazesi AKS ekipleri tarafından çıkarıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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