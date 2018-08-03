İzmir’de hobi bahçesi yandı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sularında Balçova Haydar Aliyev Bulvarı’nda bulunan hobi bahçelerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple Muhittin Köroğlu’nun (50) yaşadığı baraka yanmaya başladı. Alevleri gören diğer baraka sakinleri, hemen durumu emniyet görevlilerine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık görevlileri de sevk edilirken, itfaiye ekipleri hobi bahçesi içerisinde bulunan yangına müdahale edip söndürdü. Yapılan incelemede Muhittin Köroğlu’nun yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Köroğlu’nun cenazesi AKS ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.