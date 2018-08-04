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04 Ağustos 2018 03:43

İzmir’de huzur ve güven uygulaması

İzmir’in 11 ilçesinde, huzur ve güvenliğin sağlanması için asayiş uygulaması yapıldı.

İzmir’de huzur ve güven uygulaması

04 Ağustos 2018 03:43



Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde 11 ilçede eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, umuma açık alanlar ve iş yerleri incelendi. 102 iş yerinde yapılan kontrollerde, 26 tanesine idari para cezası kesildi. Ayrıca, İzmir’in en hareketli caddelerinde 5 bin 150 kişiye Genel Bilgi Tarama(GBT) yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 74 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, trafik ve asayiş polislerinin bir arada yapmış olduğu uygulamada ise 38 otomobil ve 36 motosiklet de kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.




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