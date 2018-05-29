İzmir’de içme suyu hattına 60 saatlik zorunlu müdahale

İZSU, arızanın büyümemesi için 31 Mayıs Perşembe gecesinden itibaren çalışmalara başlama kararı aldı. Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ve Bornova’nın bir bölümünde yaşanacak su kesintisinden vatandaşların mağdur olmaması için Tahtalı ve Balçova barajlarından dönüşümlü su verileceği açıklandı.

Menemen Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan ve Göksu-Sarıkız kuyularından İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Bornova ilçelerine su temin eden 2 metre 20 santim çapındaki ana boruda arıza tesbit eden İZSU ekipleri, sorunun büyümemesi için o bölgedeki beton borunun çıkarılıp yerine çelik boru montajı yapılacağını duyurdu.

Kentte kullanılan içme suyunun tek başına yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan beton isale hattının 1980’li yıllarda yapıldığını hatırlatan İZSU Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs Perşembe gecesinden itibaren harekete geçilerek arızanın giderilmesine ilişkin çalışmaların 60 saatlik programla giderileceğini açıkladı.

Arıza nasıl giderilecek?

31 Mayıs Perşembe gecesi saat 00.30’da başlayacak çalışmalar kapsamında önce vanalar kapatılarak hattaki su, saat 14.00’a kadar boşaltılacak. Arızalı olan boru çıkartılarak mevcut beton borunun iki yanına betondan çeliğe geçiş parçası takılacak. Çıkartılan arızalı beton borunun yerine çelik borunun montajı gerçekleştirilecek. Yaklaşık 24 saatlik kaynak çalışmasının ardından çelik borunun alttan desteğini sağlamak için zemine ayrıca beton atılarak dolgu yapılacak. Bu çalışmanın ardından isale hattına su verilecek.

Yenilenen Yeşildere hattı devrede

Arızanın giderilmesi süresince vatandaşların su kesintisinden en az etkilenmesi için bir çalışma programı hazırlayan İZSU, 4 ilçede su kesintisinden etkilenecek bazı mahallelerin Tahtalı ve Balçova barajlarından dönüşümlü su almasını sağlayacak.

Ekiplerin gece gündüz çalışarak arızanın planlanan süreden önce bitirmeye çalışacaklarını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Yakın bir zamanda yenilediğimiz Yeşildere iletim hattını kullanarak Tahtalı ve Balçova barajlarından kuzeye su ileteceğiz. Ancak bu su 11 ilçe için yeterli olamayacağından kesinti yapmak zorundayız. Bayraklı, Çiğli, Karşıyaka (Anaodolu Caddesi’nin üst kısımları), Bornova’nın bir bölümü 1 Haziran’da su alacak. Bu mahallelerde 31 Mayıs ve 2 Haziran’da su kesintisi olacak. 1 Haziran’da ise Karşıyaka ilçesinin Anadolu Caddesi’nin deniz kısmında kalan mahallelerinde su kesintisi yapılacak. 60 saat sürecek olan çalışmalardan vatandaşlarımızın en az etkilenmesini sağlamak için dönüşümlü su verecek ş ekilde kesinti programı hazırlandı. Kesinti yapılacak bölgeler dışında kalan yerlerde basınç düşmesinden dolayı sıkıntı yaşanmaması için özellikle tamir süresi boyunca vatandaşlarımızdan suyu tasarrufu kullanmalarını, park- bahçe sulama amaçlı su kullanmamalarını rica ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Nerelerde kesinti olacak?

31 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 00.30 ile 01 Haziran 2018 Cuma günü saat 04.30 arasında 28 saat süreyle su kesintisi yapılacak yerler: Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Doğançay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Onur, Turan, Postacılar, Körfez mahalleleri.

Karşıyaka ilçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü mahalleleri.

Çiğli İlçesinin; Güzeltepe, Şirintepe, Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Yakakent, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı, Köyiçi mahalleleri.

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar mahalleleri.

01 Haziran 2018 Cuma günü saat 00.30 ile 02 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 04.30 arasında 28 saat süreyle su kesintisi yapılacak yerler: Karşıyaka İlçesinin; Şemikler, Mavişehir, Yalı, Atakent, Fikri Altay, Demirköprü, Soğukkuyu, İmbatlı, Dedebaşı, Goncalar, Nergiz, Bahriye Üçok, Bostanlı, Aksoy, Donanmacı, Bahariye, Bahçelievler, Tuna, Alaybey, Tersane mahalleleri (Anadolu Caddesinin deniz tarafında kalan Karşıyaka’nın tüm mahalleleri)

02 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 00.30 ile 12.30 arasında 12 saat süreyle su kesintisi yapılacak yerler: Bayraklı İlçesinin; 75. Yıl, Cengizhan, Alpaslan, Fuat Edip Baksi, Muhittin Erener, R. Şevket İnce, Çiçek, Çay, Doğançay, Org. Nafiz Gürman, Gümüşpala, Emek, Yamanlar, Onur, Turan, Postacılar, Körfez mahalleleri.

Karşıyaka İlçesinin; Örnekköy, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal, Cumhuriyet, İnönü mahalleleri.

Çiğli ilçesinin; Güzeltepe, Şirintepe, Egekent, İzkent, Çağdaş, Evka-5, Esentepe, Atatürk, Evka-2, Evka-6, Yakakent, Aydınlıkevler, Maltepe, A.Taner Kışlalı, Köyiçi mahalleleri.

Bornova İlçesinin; Tuna, Gaziosmanpaşa, Barbaros, Koşukavak, Zafer, Serintepe, Merkez, Yeşilova, Karacaoğlan, Işıklar, Egemenlik, Yunus Emre, Ümit, Kemalpaşa, Birlik, Gürpınar mahalleleri.