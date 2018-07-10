İzmir’de iki günde 90 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik ekipleri, İzmir’de yaptıkları operasyonları sürdürüyor. Devriye görevinde olan sahil güvenlik helikopteri, Dikili ilçesi Bademli mevkii önlerinde lastik bot içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etti. Durdurulan lastik botun içinden 24 Orta Afrika, 10 Irak, 7 Senegal, 4 Suriye 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı. Ayrıca yakalanan 46 göçmenin 18’inin erkek, 10’unun kadın ve 18’inin de çocuk olduğu bildirildi.

İkinci operasyonda ise sahil güvenlik uçağı, Urla Azmak Koyu açıklarında lastik bir botun içindeki göçmenleri belirledi. Yapılan operasyonla lastik botta 4 Suriye, 5 Eritre, 3 Kongo, 1 Batı Afrika, 5 Senegal, 2 Somali, 11 Filistin, 10 Orta Afrika, 1 Güney Afrika, 1 Gine, 1 Benin uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Yakalanan 44 düzensiz göçmenin 34’ünün erkek, 8’inin kadın ve 2’sinin de çocuk olduğu öğrenildi.

Yakalanan göçmenler İzmir İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.