İzmir’de iki hırsız suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, A.A. (29) ile M.S. (21) adlı 2 şahıs, hırsızlık yapmak amacıyla İnönü Mahallesi’nde bulunan bir markete girdi. Bu sırada bölgede devriye atan polis ekipleri, söz konusu markette hareketlilik olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekip aracının ışıklarını kapatan polisler, marketin etrafını sardı. Polis ekiplerinin geldiğini fark etmeyen hırsızlar, malzemeleri çaldıkları sırada yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Suç üstündeyken yakayı ele veren hırsızlar, kelepçe takılarak yere yatırıldı. Etrafta inceleme yapan polis ekipleri, iki hırsızın marketten 300 paket çeşitli markalarda sigarayı çuvala doldurduğu, kasada bulunan toplamda 11 bin lira ve 200 doları ise naylon poşete koyduklarını tespit etti.

Öte yandan iki hırsızın marketin dışındaki korkuluğu maymuncuk anahtarıyla açtığı da öğrenildi. Polis ekiplerinin dikkati sonucu yakayı ele veren iki hırsız, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hırsızların çaldığı sigaralar ve nakit para da market sahibine teslim edildi.