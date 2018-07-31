Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 02:33

İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde, aynı yöne giden iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, duvara çarpan bir otomobil alev aldı.

İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

31 Temmuz 2018 02:33

Kazada, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepecik yönünden Gürçeşme istikametine seyir halinde olan İbrahim Gültekin (33) yönetimindeki 43 KN 133 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Can (18) idaresindeki 16 VH 850 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada kontrolünü kaybederek çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Gültekin idaresindeki otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazada Gültekin ve aynı otomobildeki Onur Tuğrul (15) ile Mehmet Can yaralandı. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar sürücü İbrahim Gültekin ile aynı araçta yolcu konumunda olan 15 yaşındaki Onur Tuğrul’u çıkarttı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdü. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Mehmet Can tedavisinin ardından taburcu edilirken diğer yaralıların Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç