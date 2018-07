İzmir’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kazada, 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepecik yönünden Gürçeşme istikametine seyir halinde olan İbrahim Gültekin (33) yönetimindeki 43 KN 133 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Can (18) idaresindeki 16 VH 850 plakalı otomobile sollama yaptığı sırada kontrolünü kaybederek çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Gültekin idaresindeki otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Kazada Gültekin ve aynı otomobildeki Onur Tuğrul (15) ile Mehmet Can yaralandı. Öte yandan, çevredeki vatandaşlar sürücü İbrahim Gültekin ile aynı araçta yolcu konumunda olan 15 yaşındaki Onur Tuğrul’u çıkarttı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede müdahalede bulunarak söndürdü. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Mehmet Can tedavisinin ardından taburcu edilirken diğer yaralıların Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.