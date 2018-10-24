İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ödemiş - İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş yönünden İzmir istikametine seyir halinde olan 48 yaşındaki Siraç Demir'in yönetimindeki 33 CYC 37 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen 45 yaşındaki Ethem Yalçın idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada Siraç Demir, Ethem Yalçın, Emine Şentepe (44), Aysel Çam (54), Aysun Mermer (37), Nazmiye Kayaoğlu (55) ile 17 yaşındaki Gonca Gül yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları 112 ambulanslara alarak, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.