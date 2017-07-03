İzmir’de ikinci orman yangını

Menderes ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını hala devam ederken, bugün öğle saatlerinde Tire’ye bağlı Karateke köyü yakınlarında “Eski Tekke” olarak bilinen mevkiide orman yangını çıktı. Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen yangına 30 arazöz ve İzmir İtfaiyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının sıçraması ihtimaline karşı çevredeki çiftlik ve hayvan barınakları çevresinde önlem alındı. Çevrede tarlası olan vatandaşlar ise, yangın tarlaya ulaşmadan önce kuru ot olan tarlalarını sürmeye başladı. Yangının çıkış sebebinin cam kırıkları ve aşırı sıcaklar olduğu ihtimali üzerinde durulurken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.