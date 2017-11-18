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18 Kasım 2017 12:23

İzmir’de ikinci zirve

"Yerli Otomobil" üretimi için sektörün öncü isimlerini harekete geçiren Büyükşehir Belediyesi, İzmir milletvekilleriyle "ikinci zirveyi" gerçekleştirdi.

İzmir’de ikinci zirve

18 Kasım 2017 12:23

8 kişilik Takip ve İzleme Komitesi, kentin vekillerini bilgilendirerek izlencek yol haritasını anlattı.


Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutan "Yeri otomobil üretimi" projesine ev sahipliği yapmak isteyen İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu öncülüğünde İzmir milletvekilleriyle ikinci zirvesyi gerçekleştirdi. Otomotiv sektörünün İzmir’deki öncü isimleriyle yapılan toplantıda belirlenen 8 kişilik İzleme ve Takip Komitesi, bu kez İzmir’in milletvekilleriyle bir araya geldi. Kentin avantaj ve dezavantajları ile yer seçimi konusundaki gelişmeleri aktardı. Farklı siyasi partilere mensup İzmir milletvekilleri de, bu toplantıda belirlenecek strateji doğrultusunda "İzmir’de yerli otomobil üretimi" projesinin gerçekleşmesi için bu güçbirliğine destek verdi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya MHP Milletvekili Oktay Vural, CHP milletvekilleri Zeynep Altıok, Tuncay Özkan, Ali Yiğit, Murat Bakan, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Mustafa Balbay ve CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ile Takip ve İzleme Komitesi Üyeleri Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ESBAŞ CEO’su Faruk Güler, Tiryaki Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak ve CMS Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen katıldı.


Komite Başkanı olan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, toplantı bitiminde yaptığı açıklamada “İçeride siyasilerle birlikte fikir alışverişinde bulunduk. Onların siyasi olarak İzmir’e sahip çıkmasını istedik. Bu fikir Merkezi Hükümete de gidecek. Bizim burada yaptığımız şey, İzmir olarak istek ve kararlılığımızı göstermek” şeklinde konuştu.




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