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15 Mayıs 2018 23:49

İzmir’de ilk teravih namazı

Ramazan ayının ilk teravih namazında İzmir’deki camiler doldu taştı.

İzmir’de ilk teravih namazı

15 Mayıs 2018 23:49


İslam dünyasının hasretle beklediği Ramazan ayının ilk teravih namazında, İzmir’de camiler doldu taştı. 7’den 70’e yüzlerce vatandaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk teravih namazını huşu içinde tarihi camilerde kıldı. Arkadaşı ile birlikte camiye gelen 11 yaşındaki Mevlüt Bürkü, "Bugün ilk teravih namazını kıldık, yarın da oruç tutacağım çok heyecanlıyım" dedi.


Öte yandan, namaza gelen birçok vatandaş huzurlu bir Ramazan ayının geçmesini dile getirirken, birlik beraberlik mesajları verdi. İzmirli vatandaşlar teravih namazının ardından tekbirler getirerek dualar okudu. Camiden çıkan cemaat birbirlerinin ellerini sıkarak Ramazan’ı tebrik etti.




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