İzmir'de inşaat alanında patlama

İzmir'in Konak ilçesinde, bir inşaat alanında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıkması sonucu 1 piknik tüpü patladı.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Vali Kazım Dirik Caddesi üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, inşaat alanında bulunan bir piknik tüpü patladı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık, 110 İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı patlamada, inşaat alanında maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, görgü tanığı olan özel güvenlik görevlisi Adnan Hekimoğlu, inşaat alanından alevlerin yükseldiğini görünce yardım etmek istediğini belirterek, "Müdahale etmek için geri döndüğümde yolun ortasında bir patlama sesi duydum. Hemen itfaiye ve polisi bilgilendirdim." diye konuştu.