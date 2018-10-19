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İzmir'de iş yerine yapılan operasyonda ele geçirilenler şoke etti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir telefoncuya yapılan operasyonda birçok kayıt dışı cep telefonu, farklı kişilere ait kredi kartları, pos cihazları ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir telefoncuya yapılan operasyonda birçok kayıt dışı cep telefonu, farklı kişilere ait kredi kartları, pos cihazları ele geçirildi.


Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ödemiş'in Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanına operasyon düzenledi. Dükkanda yapılan aramada 14 adet kayıtsız cep telefonu, 4 pos cihazı, farklı kişilere ait 23 kredi kartı, 5 bin 475 TL, senetler ve faturalar ele geçirildi. İşletme sahibi H.H.Y. (23) ise ‘tefecilik ve kaçaklılık kanuna muhalefet etmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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