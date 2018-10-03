İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de işçiler yarım gün iş bıraktı

İzmir’de DİSK Genel İş’e bağlı işçiler ekonomik olarak haklarının verilmediği iddiası ve işçilerin haklarımın verilmediğine dikkat çekmek için yarım gün iş bırakarak eylem yaptı.

İzmir'de DİSK Genel İş'e bağlı işçiler ekonomik olarak haklarının verilmediği iddiası ve işçilerin haklarımın verilmediğine dikkat çekmek için yarım gün iş bırakarak eylem yaptı.


Belediyede çalışan şirket işçilerine ilave tediye isteyen DİSK'e bağlı işçiler Konak Cumhuriyet Bulvarı'da toplanarak eylem yaptı. Acil tedbirler alınması gerektiğini tüm ücretlerin yeniden düzenlenerek arttırılması gerektiğini ifade eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, krizi bahane ederek toplu işten çıkarmaların önüne geçilmesi için yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.


DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da işçilerin ücretlerinde enflasyon kadar yeniden yapılandırılma yapılmasını dile getirerek, “Toplu iş sözleşmelerimiz başlıyor, krizi bahane ederek toplu iş süreçlerinde zorluk çıkarılmasını istemiyoruz. Bu krizin faturası toplu sözleşmede üyelerimizin sırtına yüklenmesin” diye konuştu.


Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.