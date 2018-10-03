İzmir'de işçiler yarım gün iş bıraktı

İzmir'de DİSK Genel İş'e bağlı işçiler ekonomik olarak haklarının verilmediği iddiası ve işçilerin haklarımın verilmediğine dikkat çekmek için yarım gün iş bırakarak eylem yaptı.

Belediyede çalışan şirket işçilerine ilave tediye isteyen DİSK'e bağlı işçiler Konak Cumhuriyet Bulvarı'da toplanarak eylem yaptı. Acil tedbirler alınması gerektiğini tüm ücretlerin yeniden düzenlenerek arttırılması gerektiğini ifade eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, krizi bahane ederek toplu işten çıkarmaların önüne geçilmesi için yasa çıkarılması gerektiğini söyledi.

DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da işçilerin ücretlerinde enflasyon kadar yeniden yapılandırılma yapılmasını dile getirerek, “Toplu iş sözleşmelerimiz başlıyor, krizi bahane ederek toplu iş süreçlerinde zorluk çıkarılmasını istemiyoruz. Bu krizin faturası toplu sözleşmede üyelerimizin sırtına yüklenmesin” diye konuştu.

Basın açıklamasına CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da katıldı.