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01 Temmuz 2017 11:53

İzmir’de jimnastikte uluslararası buluşma

Karşıyaka Belediyesi ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübü işbirliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen ‘Baby Boom & Aegean Star Uluslararası Jimnastik Turnuvası’ başladı.

İzmir’de jimnastikte uluslararası buluşma

01 Temmuz 2017 11:53

10 ülkeden 120 sporcunun katıldığı dev organizasyon, birbirinden yetenekli jimnastikçilerin gösterilerine sahne oldu.


Karşıyaka’yı her branşta sporun başkenti haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ‘Baby Boom & Aegean Star Uluslararası Jimnastik Turnuvası’nı geleneksel hale getirdi. Şavkar Cimnastik Spor Kulübü işbirliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen dev organizasyon, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonunda düzenlenen törenle başladı.



120 sporcu katılacak


Azerbeycan, Belarus, Gürcistan, İngiltere, Japonya, Kazakistan, KKTC, Rusya, Türkiye ve Ukrayna’dan 120 sporcunun yarıştığı turnuva için, toplam 200 kişilik heyet Karşıyaka’ya konuk oldu. Jimnastik kulüpleri ile bazı ülkelerin milli takımları da organizasyona katıldı. 6 - 22 yaş aralığındaki sporcular, iki gün boyunca 10.00 ve 17.00 saatleri arasında bireysel performanslarını sergiledi. Çocuk ve genç yıldızların tecrübe edinmesini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuva sonunda, tüm katılımcılara madalya verildi.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, organizasyonun büyüyerek devam edeceğini ifade ederek, “Dünyanın dört bir yanından çocuk ve genç jimnastikçilerin bir araya geldiği ve yeteneklerini sergileme imkanı buldukları bu organizasyona yine başarıyla ev sahipliği yaptık. Jimnastiğe gönül veren onlarca genç sporcumuzu ağırladık. Sporcuların heyecanına ortak olan ve muhteşem gösterileri izleme şansı yakalayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu dev organizasyonu her yıl daha da büyüterek sürdüreceğiz” dedi.




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