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04 Aralık 2017 14:28

İzmir’de kaçak içki ele geçirildi

İZMİR (İHA) – İzmir’in Aliağa ilçesinde, elde edilen istihbaratlar sonucu yapılan operasyonda toplam 16 litre ev yapımı rakı ile 4 litre ev yapımı viski ele geçirdi.

İzmir’de kaçak içki ele geçirildi

04 Aralık 2017 14:28


Edinilen bilgilere göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçede kaçak içki üretimine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda E.O. (53) isimli şahsın ticari amaçlı alkollü içki üretimi yaptığı bilgisi alındı. Ekipler, E.O. isimli şahsın Kültür Mahallesi’nde bulunan evinde yaptıkları aramalarda 16 litre ev yapımı rakı ile 4 litre ev yapımı viski ele geçirdi.


Olayla ilgili E.O. (53 ) isimli şahıs gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.




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