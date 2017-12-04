İzmir’de kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince, yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçede kaçak içki üretimine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda E.O. (53) isimli şahsın ticari amaçlı alkollü içki üretimi yaptığı bilgisi alındı. Ekipler, E.O. isimli şahsın Kültür Mahallesi’nde bulunan evinde yaptıkları aramalarda 16 litre ev yapımı rakı ile 4 litre ev yapımı viski ele geçirdi.

Olayla ilgili E.O. (53 ) isimli şahıs gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.