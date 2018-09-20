İzmir'de kaçak içkiye büyük darbe

İzmir'in Urla ilçesinde 3 ikamete yapılan baskınlarda piyasaya sürülmek üzere 6 bin 332 litre kaçak içki ele geçirildi.

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak içki üretildiğini tespit eden İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kuşçular, İçmeler ve Sıra Mahalleleri'nde bulunan 3 adrese baskın düzenledi. İkametlerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere toplam 6 bin 332 litre kaçak içki ele geçirildi. Adreslerde kaçak içki imal ettikleri ve piyasaya sürdükleri iddia edilen Y.İ., S.H. ve E.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Şahısların sorgularının sürdüğü kaydedildi.